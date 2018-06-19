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Происшествия

В Кыргызстане выявили схему по продаже поддельных фитосанитарных сертификатов

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила злоупотребление должностным положением сотрудниками Чуй-Бишкекского управления Департамента карантина растений. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По их данным, преступная группировка в сговоре с сотрудниками Департамента карантина растений с 2015 по 2018 год подделывала международные товаросопроводительные документы, в том числе фитосанитарные сертификаты для экспорта сельхозпродукции в страны ЕАЭС.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 166 (мошенничество), 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.

«Установлено место, где изготавливали фитосанитарные сертификаты и другие грузосопроводительные документы. Там нашли пустые бланки сертификатов, товаросопроводительных накладных, патенты на разных лиц, печати и штампы. По подозрению в совершении преступения задержали двух граждан и двух сотрудников Департамента карантина растений. Первомайский районный суд заключил их под стражу в СИЗО-1», — рассказали в ГСБЭП.
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