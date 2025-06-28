Подозреваемых в подделке документов для трансформации земли задержали в Узгене

По подозрению в подделке документов и злоупотреблении должностным положением задержаны жители Узгена И.А.У., 1969 года рождения, и Ю.К.М., 1986 года рождения. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Кроме того, в деле фигурирует бывший глава Баш-Добонского айыльного аймака З.К.Р., 1980 года рождения. Все они водворены в СИЗО ГКНБ по Ошу и Ошской области.





На основании этих поддельных документов в 2021-м постановлением правительства трансформировано 22,4 гектара земли в Узгенском районе Ошской области. Категорию земель изменили с «сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов».