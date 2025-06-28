12:10
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Подозреваемых в подделке документов для трансформации земли задержали в Узгене

По подозрению в подделке документов и злоупотреблении должностным положением задержаны жители Узгена И.А.У., 1969 года рождения, и Ю.К.М., 1986 года рождения. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Кроме того, в деле фигурирует бывший глава Баш-Добонского айыльного аймака З.К.Р., 1980 года рождения. Все они водворены в СИЗО ГКНБ по Ошу и Ошской области.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемые, действуя в сговоре, подделали и подписали задним числом постановления Баш-Добонского айыльного аймака и айыльного кенеша, списки граждан, нуждающихся в земельных участках. Эти документы переданы в государственные учреждения Узгенского района для их узаконивания.

На основании этих поддельных документов в 2021-м постановлением правительства трансформировано 22,4 гектара земли в Узгенском районе Ошской области. Категорию земель изменили с «сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов».

Следствие по уголовному делу продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334559/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Государству вернули 400 гектаров земель в Сокулукском районе Чуйской области
Для строительства приграничного КПП на дороге Кичи-Капка трансформируют земли
Чиновники намерены упростить процедуру трансформации земель
Около 12 гектаров земли вернули государству в Джалал-Абадской области
В Кара-Суйском районе государству вернули 6,3 гектара земли
В Оше на месте детсада построили гостиницу. Задержан бывший мэр южной столицы
Задержана бывший заместитель главы Чон-Сары-Ойского айыл окмоту
В Бишкеке трансформировали 7,5 гектара земли под строительство спорткомплекса
Подписан закон, разрешающий трансформацию земель под строительство дорог
В Кара-Суйском районе построят еще один логистический центр
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
Член ОПГ Тоха спрятал много оружия. Милиция нашла их&nbsp;при помощи металлоискателя Член ОПГ Тоха спрятал много оружия. Милиция нашла их при помощи металлоискателя
Прикрывался президентом. За&nbsp;рейдерство задержаны Абдулла Юсупов и&nbsp;его сообщники Прикрывался президентом. За рейдерство задержаны Абдулла Юсупов и его сообщники
Прорыв озера в&nbsp;Иссык-Атинском районе: эвакуируют жителей трех сел Прорыв озера в Иссык-Атинском районе: эвакуируют жителей трех сел
Бизнес
Новый рейс из&nbsp;Алматы в&nbsp;Тамчи открыла &laquo;Асман Эйрлайнс&raquo; Новый рейс из Алматы в Тамчи открыла «Асман Эйрлайнс»
Какой вы&nbsp;покупатель? Тест Какой вы покупатель? Тест
Проведите выходные с&nbsp;большим футболом&nbsp;&mdash; смотрите вместе с&nbsp;Saima + O!TV Проведите выходные с большим футболом — смотрите вместе с Saima + O!TV
Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в&nbsp;России Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в России
28 июня, суббота
12:00
Историческая драма о Петре I, фэнтези и аниме. Что смотреть на следующей неделе Историческая драма о Петре I, фэнтези и аниме. Что смот...
11:39
Для находящихся в трудной ситуации. В Оше открылось социальное общежитие
11:15
Дело «Клоопа». Городской суд оставил в СИЗО оператора Александра Александрова
11:01
Подозреваемых в подделке документов для трансформации земли задержали в Узгене
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 июня