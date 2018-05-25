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В городе Ош милиция задержала члена «Хизб ут-Тахрира»

В Оше сотрудники милиции задержали члена запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Ранее сотрудники межрегионального управления Службы криминальной милиции получили оперативную информацию о том, что в южной столице молодой человек активно пропагандирует идеи религиозно-экстремистской организации.

«Милиционеры задержали 20-летнего А.А., оказавшего активное сопротивление. Выяснилось, что он состоит на оперативном учете МВД как активный член «Хизб ут-Тахрира». При обыске в его доме изъяли 38 книг, шесть дисков и восемь тетрадей с записями об идеях запрещенной организации. Изъятую литературу направили на экспертизу», — отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в ИВС.
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