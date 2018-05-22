Последствия урагана в Астане: упавший кран и разбитая «Пирамида»

Сегодня днем на левобережье Астаны прошел сильнейший ливень, который сопровождался ураганом и градом. Жители казахстанской столицы активно выкладывали фото и видео его последствий в социальные сети, сообщило Tengrinews.kz.

По данным экстренных служб, информация о пострадавших людях пока не поступала.

Сильно пострадало здание Дворца мира и согласия в Астане, известного как «Пирамида». В нем побило часть витражных стекол.

В одном из районов Астаны из-за урагана рухнул башенный кран. По предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, жители Астаны выложили в Интернете и другие последствия погодной аномалии. В частности, во дворе жилого комплекса разлетелся весь строительный мусор.

Сильный ветер выбил стекла здания Торгового центра, расположенного на улице Достык. Оконные рамы рухнули на стоявший у ТРЦ автомобиль.