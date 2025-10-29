Ямайка объявлена зоной бедствия после урагана. Есть угроза нашествия крокодилов

Ураган «Мелисса» обрушился на Ямайку, став самым мощным в истории страны. Скорость ветра достигала 295 километров в час. Стихия вызвала масштабные наводнения, оползни и разрушения инфраструктуры. Без электричества остались более 530 тысяч домохозяйств.

По данным международных СМИ, погибли не менее семи человек. Остров официально объявлен зоной бедствия, начата оценка ущерба и восстановительные работы.

На побережьях зафиксированы случаи выхода крокодилов из затопленных мест обитания, жителей предупреждают об опасности.

Согласно прогнозу синоптиков, «Мелисса» сохраняет категорию 5 и направляется к восточной части Кубы. В стране эвакуированы более 735 тысяч человек. В ближайшие сутки ураган достигнет Багамских островов, где уже введено штормовое предупреждение.

По данным Всемирной метеорологической организации, «Мелисса» стала самым разрушительным ураганом, обрушившимся на Ямайку в XXI веке. Эксперты связывают необычайную силу стихии с повышением температуры вод Карибского моря.