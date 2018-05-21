На Украине задержали кыргызстанца, пытавшегося нелегально перейти границу

Пограничники Харьковского погранотряда задержали гражданина Кыргызстана, который пытался незаконно пересечь границу с Россией в районе населенного пункта Ветеринарное. Об этом сообщил Life со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

«Предотвратить незаконное пересечение границы удалось благодаря вовремя полученной от участкового инспектора пограничной службы информации. Служба выясняет обстоятельства правонарушения», — сказано в сообщении.

Нарушителю режима госграницы грозит административная ответственность.