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Происшествия

Американка отбила пятилетнюю дочь у медведя

В США матери удалось спугнуть медведя, который напал на ее дочь возле дома, сообщил rambler.ru.

Животное напало на девочку, когда та гуляла во дворе. Услышав шум, мать вышла из дома. Тогда она увидела черного медведя, который пытался утащить ее дочь, и стала кричать. Испугавшийся зверь отпустил девочку и убежал.

По словам врачей, медведь укусил ребенка за спину, но ее внутренние органы и кости не пострадали. Ей пришлось наложить более 70 швов. Также врачи отметили, что девочка быстро идет на поправку.

Сотрудники агентства по надзору за парками и дикой природой штата Колорадо заявили, что медведь вскоре был застрелен. По их словам, они абсолютно уверены, что это именно то животное, которое напало на девочку, но для официального подтверждения необходимо дождаться результатов экспертизы ДНК. 
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