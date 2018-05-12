20:29
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Происшествия

В Бишкеке милиция и ГСБЭП выявили два подпольных казино

В Бишкеке сотрудники УВД Свердловского района совместно с УГСБЭП выявили два заведения с организованной игорной деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий милицией в качестве вещественных доказательств изъяты игровые принадлежности казино: фишки, карты, столы и другое.

«Материалы направлены в прокуратуру Свердловского района для дальнейшей передачи по подследственности — в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями», — проинформировали в ГУВД.
Ссылка:
просмотров: 1009
Версия для печати
Материалы по теме
Еще один незаконный игорный клуб закрыли в Бишкеке
В Джалал-Абаде игорное заведение открыли напротив мэрии
В Джалал-Абаде пресекли незаконную игорную деятельность
Покерный клуб в подвале многоквартирного дома закрыли в Бишкеке
Игорный клуб закрыли в Токмаке
Подпольный покерный клуб закрыли в Бишкеке
Зал игровых автоматов закрыли в Баткенской области
В центре Бишкека закрыли игорный клуб
В городе Ош незаконно играли в русское лото
В Бишкеке закрыли очередной игровой зал
Популярные новости
Ночная охота. Милицейские гонки за&nbsp;пьяными водителями и&nbsp;битва с&nbsp;их&nbsp;защитником Ночная охота. Милицейские гонки за пьяными водителями и битва с их защитником
ГКНБ задержал экс-депутата Маманова ГКНБ задержал экс-депутата Маманова
Кортеж премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева попал в&nbsp;ДТП Кортеж премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева попал в ДТП
В&nbsp;санатории &laquo;Аврора&raquo; отравились 16&nbsp;человек, в&nbsp;том числе иностранные спортсмены В санатории «Аврора» отравились 16 человек, в том числе иностранные спортсмены
Бизнес
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Социальные сети&nbsp;&mdash; эффективный способ общения с&nbsp;клиентом Социальные сети — эффективный способ общения с клиентом
MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии