В Бишкеке милиция и ГСБЭП выявили два подпольных казино

В Бишкеке сотрудники УВД Свердловского района совместно с УГСБЭП выявили два заведения с организованной игорной деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий милицией в качестве вещественных доказательств изъяты игровые принадлежности казино: фишки, карты, столы и другое.

«Материалы направлены в прокуратуру Свердловского района для дальнейшей передачи по подследственности — в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями», — проинформировали в ГУВД.