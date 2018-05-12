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Происшествия

Китайский миллиардер угодил за решетку в США

За попытку подкупа чиновников ООН проходящий по громкому делу о коррупции в рядах всемирной организации крупный китайский игрок на рынке недвижимости Нглэп Сен приговорен к четырем годам тюремного заключения.

Вердикт в отношении 69-летнего девелопера-миллиардера вынесен федеральным судом в нью-йоркском районе Манхэттен. Также подсудимый был приговорен к выплате штрафа в размере $1 миллион. После вынесения приговора обвиняемый заявил, что сожалеет о содеянном, и принес извинения суду, сообщили vesti.ru со ссылкой на ТАСС.

Нглэпу Сену инкриминировалось взяточничество и сговор с целью отмывания денег. По утверждению обвинения, в период с 2010 года по 2015 год миллиардер давал чиновникам из ООН взятки на сотни тысяч долларов.

В сентябре 2015 года китайский девелопер был задержан по обвинению в сокрытии цели ввоза на территорию в США $4,5 миллиона наличными. Позже он был обвинен в передаче более $500 тысяч председателю 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, экс-постпреду Антигуа и Барбуды Джону Эшу для того, чтобы тот оказал содействие строительству объекта для ООН в Макао. Расследование коррупционной схемы с участием крупных должностных лиц ООН было инициировано прокуратурой Нью-Йорка в октябре 2015 года. По этому громкому делу проходили не менее шести человек.
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