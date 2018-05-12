Китайский миллиардер угодил за решетку в США

За попытку подкупа чиновников ООН проходящий по громкому делу о коррупции в рядах всемирной организации крупный китайский игрок на рынке недвижимости Нглэп Сен приговорен к четырем годам тюремного заключения.
Вердикт в отношении 69-летнего девелопера-миллиардера вынесен федеральным судом в нью-йоркском районе Манхэттен. Также подсудимый был приговорен к выплате штрафа в размере $1 миллион. После вынесения приговора обвиняемый заявил, что сожалеет о содеянном, и принес извинения суду, сообщили vesti.ru со ссылкой на ТАСС.
Нглэпу Сену инкриминировалось взяточничество и сговор с целью отмывания денег. По утверждению обвинения, в период с 2010 года по 2015 год миллиардер давал чиновникам из ООН взятки на сотни тысяч долларов.