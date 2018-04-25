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За три месяца в Бишкеке пропали 152 человека

За три месяца сотрудники ГУВД Бишкека зарегистрировали 152 без вести пропавшего. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник столичного ГУВД Сталбек Рахманов.

По его словам, 59 из этого числа — дети.

«Все пропавшие без вести, в том числе дети, возвращены родным», — сообщил Сталбек Рахманов.

Он добавил, что с начала года в столице возбудили 2 тысячи 768 уголовных дел, из которых раскрыли 1 тысячу 384.

«Всего за три месяца зарегистрировали 141 тяжкое и особо тяжкое преступление. Из них раскрыли 31. Убийств зарегистрировали 11, изнасилований 18. Эти преступления все раскрыли», — отметил Сталбек Рахманов.
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