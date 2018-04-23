Пассажирка вставила вывалившуюся во время полета раму иллюминатора

У попавшего в зону сильной турбулентности Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на высоте около 5 тысяч метров вывалилась рама иллюминатора, однако сохранявшая поразительное хладнокровие пассажирка самостоятельно, не дожидаясь помощи экипажа, вернула ее на место, попутно успев успокоить сидевших рядом попутчиков. Обэтом сообщили vesti.ru.

Инцидент с отлетавшим всего шесть лет Boeing произошел еще 19 апреля, однако известно о нем стало спустя пару дней. Следовавший из Амристара в Дели лайнер с 236 пассажирами на борту на протяжении 12 минут сильно трясло, причем так, что с полок вниз полетели сумки и небольшие чемоданы, а в довершение вылетела рама иллюминатора.

Очевидцы сняли на видео ремонт на скорую руку.

Женщина быстро вставила раму, попросив сидевшую рядом пассажирку, которая ударилась головой о стойку, придерживать ее рукой. Поведение женщины произвело терапевтический эффект на находившихся в салоне людей, хотя многие из них продолжили молиться.

Самолет благополучно добрался до места назначения, уже в аэропорту медики оказали помощь троим пострадавшим: они получили синяки и ссадины от упавших чемоданов.