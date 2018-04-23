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Узбекские археологи обнаружили сенсационную находку

Узбекские археологи впервые в истории раскопок в Средней Азии обнаружили многоперсонажную композицию, вырезанную на дереве, сообщает интернет-издание podrobno.uz.

По данным Академии наук Узбекистана, это панно является уникальным открытием мирового значения.

На территории Самаркандской области на левом берегу канала Даргом находится загородный дворец самаркандских правителей домусульманской эпохи. В разные годы на различных участках городища проводились разведочные шурфовки и небольшие стратиграфические раскопки, а с 2001 года археологи Института археологии проводят широкие стационарные археологические раскопки.

Академия наук РУз

В результате этих раскопок в цитадельной части городища был открыт парадно-монументальный комплекс, где найден государственный архив с многочисленными буллами, которыми запечатывали документы — посольские письма, договоры и другую переписку.

В цитадели было обнаружено парадное помещение, большую часть которого занимал трехъярусный подиум, где на троне восседал правитель. Стены помещения были украшены картинной галереей в виде резных деревянных панно. Его размеры 124 на 141 сантиметр, само панно состоит из двух широких досок, скрепленных между собой железными скобами.

На досках с лицевой стороны вырезана композиция из человеческих фигур, размещенных в четыре яруса. Всего в композицию включено 46 фигур, три из них условно, так как в верхнем левом углу две фигуры еле просматриваются, а от правой нижней сохранилась только рука. Основной сюжет композиции — поклонение божеству, сидящему на троне в виде лежащего льва.

Академия наук РУз

По мнению археологов, это божество — великая богиня Нана. К ней на поклон двигаются люди с различными дарами, ниже изображены музыканты. Два персонажа в центре помещены перед алтарем, на одном повязка, закрывавшая нижнюю часть лица, чтобы не осквернить священный огонь, другой что-то сыпет на угли огня — возможно, ароматическое вещество.

Сегодня археологи, отмечают в Академии наук, продолжают свою работу на месте раскопок.
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