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Происшествия

В Джалал-Абаде игорное заведение открыли напротив мэрии

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт незаконной игорной деятельности в Джалал-Абаде. Клуб располагался напротив мэрии, сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

Оперативники установили, что в компьютерном игровом клубе Джалал-Абада незаконно проводят азартные игры с применением компьютерных симуляторов и аппаратно-программного комплекса. Возбудили уголовное дело за организацию и(или) содержание игорного заведения, проведение азартных игр и лотереи с использованием игорного или лотерейного оборудования.

В компьютерном клубе произвели обыск. В качестве вещественных доказательств изъято компьютерное оборудование, приспособленное для проведения азартных игр, жесткие диски и деньги. 
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