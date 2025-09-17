17:06
Происшествия

Подпольный игорный клуб в Бишкеке накрыли сотрудники уголовного розыска

Фото МВД КР

Сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД КР пресекли деятельность группы, которая организовывала незаконные азартные игры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По его данным, для этого злоумышленники арендовали квартиры в Бишкеке.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконная организация игорной деятельности» УК КР.

МВД КР
Фото МВД КР
В ходе расследования установили адреса и организаторов незаконных игр. Пятеро подозреваемых заключены под стражу.

Также в следственную службу доставлены граждане, которые участвовали в играх. МВД напоминает, что организация и участие в незаконных азартных играх запрещены законом и влекут за собой уголовную ответственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343882/
просмотров: 381
