В Кыргызстане скрывался террорист, объявленный в международный розыск

В Кыргызстане задержан боевик международной террористической организации. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

Установлено, что иностранный гражданин Д.Д., 1986 года рождения, находился в розыске правоохранительных органов одной из стран СНГ по факту незаконного участия в 2015 году в бандформированиях МТО. Он прошел диверсионно-террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях против правительственных войск Сирии.

Задержанный передан представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.