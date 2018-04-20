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В Кыргызстане скрывался террорист, объявленный в международный розыск

В Кыргызстане задержан боевик международной террористической организации. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

Установлено, что иностранный гражданин Д.Д., 1986 года рождения, находился в розыске правоохранительных органов одной из стран СНГ по факту незаконного участия в 2015 году в бандформированиях МТО. Он прошел диверсионно-террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях против правительственных войск Сирии.

Задержанный передан представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности.
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