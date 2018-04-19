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В Кыргызстане бизнесмен незаконно страховал международные грузы

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями собрали материал по факту незаконной реализации страховых полисов от имени иностранных организаций на территории Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что гражданин С.Ю. зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и незаконно страховал и оформлял международные грузы на территории республики.

«Мужчина предоставлял страховые полисы на основании заключенного с АО «Страховая компания «Казкомерц — Полис» договора-поручения. Однако по Закону «Об организации страхования в КР» посредническая деятельность, связанная с заключением договоров страхования от имени иностранных страховых компаний, в Кыргызстане не допускается. Кроме того, по закону страховые брокеры могут этим заниматься только после получения лицензии. У гражданина С.Ю. ее нет. Стоимость полисов варьировалась от 15 до 20 тысяч сомов», — рассказали в ГСБЭП.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство» УК КР.
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