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В Кыргызстане задержан вербовщик террористической организации

В Кыргызстане задержан 35-летний вербовщик одной из террористических организаций. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

Уточняется, что мужчина задержан в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению попыток проникновения в КР членов международной террористической организации.

«Установлено, что по указанию главарей МТО в 2015 году задержанный А.Э. завербовал и переправил в Сирию четырех граждан КР. Выехав в одну из стран ближнего зарубежья, на протяжении последних нескольких лет продолжал заниматься пропагандой и вербовкой рекрутов для отправки в зону вооруженного конфликта в Сирии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Наемничество». Задержанный А.Э. водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие», — проинформировали в ГКНБ.
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