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Происшествия

Число погибших при крушении военного самолета в Алжире выросло до 257

Фото © AP Photo/Anis Belghoul. Место крушения алжирского военного самолета Ил-76 на авиабазе «Буфарик». 11 апреля 2018 года

Число погибших в результате крушения военного самолета на севере Алжира достигло 257 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на алжирский телеканал «Ан-Нахар».

По его данным, на борту упавшего самолета Ил-76 находились 247 военных и десять членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

Самолет Вооруженных сил Алжира упал в районе аэропорта «Буфарик» провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета.

Очевидцы сообщили, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель. У разбившегося Ил-76 особенно повреждена передняя часть фюзеляжа. На месте работают 14 пожарных расчетов, около 30 машин скорой помощи и 300 спасателей.

Источники на месте крушения сообщают, что есть один пострадавший, но не из числа пассажиров. Возможно, он находился на земле в момент крушения самолета.
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