11:37
USD 68.45
EUR 83.76
RUB 1.18
Происшествия

В Хабаровске разбился вертолет Ми-8. Все находившиеся на борту погибли

Вертолет Ми-8 разбился в Хабаровске. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Инцидент произошел в 11.30 по местному времени (7.30 по Бишкеку). «На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток». По предварительной информации, на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали», — говорится в сообщении.

В результате ЧП погибли шесть человек, находившихся на борту. В Центре медицины катастроф сообщили, что на месте крушения возник пожар. «Все, что точно можем сказать: вертолет разлетелся на части», — рассказал представитель центра. В МЧС добавили, что обломки вертолета разбросаны в радиусе километра.

В Интернете появился видеоролик с места крушения, на котором виден дым. По словам его автора, вертолет упал из-за того, что в тумане зацепился за вышку.

Вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту был только экипаж.

По факту крушения возбудили уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета, оба черных ящика вертолета найдены. В городе ввели режим ЧС.
Ссылка:
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Два самолета столкнулись в аэропорту в США, есть погибшие
Среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье граждан Кыргызстана нет
Посольство Кыргызстана уточняет данные о двух погибших в авиакатастрофе в России
Президент выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой
Самолет разбился во время авиашоу под Москвой
Под Алматы разбился самолет Академии гражданской авиации
Аллигатор съел упавшего в болото летчика
Самолет разбился в Вашингтоне на глазах у автомобилистов
Крушение «Боинга-747». Правительство согласовало выплату компенсаций
«Коммерсант»: Выводы экспертов по катастрофе самолета Ту-154 под Сочи шокируют
Популярные новости
Пограничники Узбекистана застрелили кыргызстанца Пограничники Узбекистана застрелили кыргызстанца
50&nbsp;тысяч сомов вымогали милиционеры за&nbsp;подкинутые ими&nbsp;же наркотики 50 тысяч сомов вымогали милиционеры за подкинутые ими же наркотики
Опять пытки. 26-летнего жителя Оша били бутылкой, душили пакетом, пинали Опять пытки. 26-летнего жителя Оша били бутылкой, душили пакетом, пинали
В&nbsp;России снова горит торговый центр. На&nbsp;этот раз в&nbsp;Москве В России снова горит торговый центр. На этот раз в Москве
Бизнес
Кыргызстанцы смогут получить бесплатную консультацию у&nbsp;турецких врачей Кыргызстанцы смогут получить бесплатную консультацию у турецких врачей
MegaCom расширил сеть 4G&nbsp;в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше MegaCom расширил сеть 4G в Бишкеке и Оше
Оплачивайте покупки в&nbsp;магазинах &laquo;Народный&raquo; и&nbsp;Globus в&nbsp;приложении &laquo;О!Деньги&raquo; Оплачивайте покупки в магазинах «Народный» и Globus в приложении «О!Деньги»
Компания LG&nbsp;Electronics представила модели премиальной бытовой техники 2018 года Компания LG Electronics представила модели премиальной бытовой техники 2018 года