В Хабаровске разбился вертолет Ми-8. Все находившиеся на борту погибли

Вертолет Ми-8 разбился в Хабаровске. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Инцидент произошел в 11.30 по местному времени (7.30 по Бишкеку). «На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток». По предварительной информации, на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали», — говорится в сообщении.

В результате ЧП погибли шесть человек, находившихся на борту. В Центре медицины катастроф сообщили, что на месте крушения возник пожар. «Все, что точно можем сказать: вертолет разлетелся на части», — рассказал представитель центра. В МЧС добавили, что обломки вертолета разбросаны в радиусе километра.

В Интернете появился видеоролик с места крушения, на котором виден дым. По словам его автора, вертолет упал из-за того, что в тумане зацепился за вышку.

Публикация от Хабаровск Инцидент +18 (@khv_incident) 10 Апр 2018 в 7:10 PDT

Вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту был только экипаж.

По факту крушения возбудили уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета, оба черных ящика вертолета найдены. В городе ввели режим ЧС.