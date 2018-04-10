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Происшествия

Жестокое избиение в Ноокате. Трех задержанных отпустили под подписку о невыезде

Милиция задержала десять подозреваемых в жестоком избиении двух парней и девушки в Ноокатском районе Ошской области. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона. 

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Уточняется, что оба случая связаны между собой.

«Все материалы переданы в Следственное управление Ошской области. По факту избиения до смерти парня возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По факту избиения пары дело возбудили по статье «Хулиганство». Известно, что девушка встречалась с обоими парнями. По подозрению в совершении преступлений задержаны десять подозреваемых. Из них двое обвиняются в избиении до смерти парня. Они будут сидеть под стражей месяц. Остальным предъявили обвинение в избиении девушки и второго парня», — сообщили в УВД.

В ведомстве отметили, что вчера Ошский городской суд отпустил под подписку о невыезде трех человек, еще трем суд избрал меру пресечения в виде ареста в СИЗО на два месяца.
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