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Происшествия

Жительница Казахстана: Продам сына за $20 тысяч

В Москве 33-летняя жительница Алматы пыталась продать своего годовалого сына по имени Илья-Люцифер за $20 тысяч, сообщил znak.com.

Как рассказали изданию в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 127.1 УК РФ «Торговля людьми».

В ближайшее время в отношении женщины изберут меру пресечения.

По версии следствия, в конце прошлого года она разметила в социальной сети объявление о том, что ищет приемных родителей для своего сына. За него она рассчитывала получить от усыновителей материальную компенсацию.

Объявление казахстанки заметили оперативники ГУ МВД по Москве и решили инсценировать покупку ребенка, чтобы задержать ее. Ничего не подозревающая женщина пригласила усыновителей к себе в квартиру на Большой Тульской, где написала отказ от сына и отдала его покупателям. Затем оперативники отправились с женщиной в отделение Сбербанка на той же улице, чтобы передать ей вознаграждение. Там же они и произвели процедуру задержания.

Сейчас силовики намерены направить запрос о правовой помощи в Казахстан, чтобы найти родственников подозреваемой в торговле людьми, а также биологического отца ребенка.
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