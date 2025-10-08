Сотрудничество в сфере противодействия торговле людьми обсудили Минтруда и США

Министр труда, социального обеспечения и миграции Канатбек Сагынбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Кыргызстане Лесли Вигери.

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области противодействия торговле людьми и усиления совместных усилий по защите уязвимых групп населения. Особое внимание уделено вопросам реинтеграции и репатриации кыргызских женщин и детей, возвращенных из зоны вооруженных конфликтов в Сирии.

Канатбек Сагынбаев подчеркнул значимость партнерства с международными организациями и правительством Соединенных Штатов в защите прав человека, а также оказания социальной и психологической помощи женщинам и детям, пострадавшим от влияния экстремистских группировок.

Лесли Вигери, в свою очередь, выразил готовность американской стороны продолжать поддержку КР в реализации программ по борьбе с торговлей людьми и социальной реабилитации возвращенцев.