В Санкт-Петербурге медики продавали органы умерших, попавших в больничный морг.

Схему торговли биологическими материалами раскрыло управление экономической безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, руководство Александровской больницы долгое время способствовало вывозу частей тел умерших за деньги. Биоматериалы передавались коммерческим организациям и использовались в качестве опытных образцов в сферах косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего в схеме использовались тела людей, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников. Медики получали денежные выплаты от 500 тысяч рублей.

Представителям коммерческих структур также позволяли проводить вскрытия прямо в морге без оформления необходимых документов. Зафиксированы случаи подмены тел умерших. Это делалось для того, чтобы родные (если они вдруг вышли на связь) не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 286, 290 и 291 УК РФ.

Задержаны учредитель коммерческой организации, которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей, а также заведующий патологоанатомическим отделением больницы.