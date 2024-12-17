В Кыргызстане за 2024 год расследовали более 100 преступлений по работорговле

В Кыргызстане с начала 2024 года расследовали 105 преступлений, связанных с работорговлей. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по миграции и противодействию торговле людьми при торага Жогорку Кенеша Марлис Джумабаев, выступая с итоговым отчетом.

По его данным, из них 48 преступлений прошли по статье за содействие проституции и разврату, 18 — по торговле людьми, 23 — по похищению человека, 10 — по похищению лиц с целью вступления в брак.

По словам Марлиса Джумабаева, одной из главных проблем остается отсутствие состава преступления, когда жертва не идентифицирует себя как таковую и не обращается в госорганы.

Представители международных организаций и работники госслужб отметили, что самыми частыми жертвами торговли людьми становятся мигранты, которых вербуют через интернет. Они подняли вопрос о создании новых информационных кампаний, повышающих осведомленность граждан в сфере борьбы с торговлей людьми.