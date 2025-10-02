Доклад Госдепа США о торговле людьми: Кыргызстан остается в списке наблюдения

Госдепартамент США опубликовал ежегодный отчет о торговле людьми в мире — Trafficking in Persons Report 2025, в котором также освещена ситуация в Кыргызстане.

Авторы отчета отмечают, что правительство КР не в полной мере соблюдает минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми. Несмотря на значительные усилия, предпринятые в этом направлении, власти не продемонстрировали общего роста этих усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Поэтому Кыргызстан второй год подряд остается в списке наблюдения второго уровня.

В докладе страны классифицируются по трем уровням в зависимости от соблюдения минимальных стандартов по искоренению торговли людьми:

страны первого уровня полностью соблюдают минимальные стандарты;

страны второго уровня не соблюдают минимальные стандарты, но прилагают значительные усилия для соответствия этим стандартам;

страны третьего уровня полностью не соблюдают минимальные стандарты и не прилагают значительных усилий.

К числу значимых шагов, предпринятых республикой в области ликвидации торговли людьми, авторы отнесли расследование большего числа преступлений, связанных с торговлей людьми, а также выявление и направление большего количества жертв на получение помощи.

Власти отменили мораторий на внеплановые проверки условий труда и создали специализированное подразделение по противодействию торговле людьми в составе Министерства труда, социальной защиты и миграции для усиления межведомственной координации.

Тем не менее правительство привлекло к ответственности меньше подозреваемых и не осудило ни одного торговца людьми четвертый год подряд. Ресурсы для оказания помощи жертвам и наличие приюта для жертв, особенно детей и мужчин, оставались недостаточными.

Сохранялись значительные пробелы в понимании правоохранительными органами характера преступлений, связанных с торговлей людьми, что приводило к их неверной классификации, невовлечению жертв в процесс защиты и более мягким наказаниям для преступников.

Из-за недостаточной проверки уязвимых групп правительство не предприняло эффективных мер для предотвращения неправомерного привлечения потенциальных жертв к ответственности исключительно за незаконные действия, совершенные как прямое следствие торговли людьми.

Как отмечается в докладе, торговля людьми в Кыргызстане затрагивает все слои общества. Торговцы людьми эксплуатируют как местных, так и иностранных жертв в республике, а также граждан Кыргызстана за рубежом.

Наибольшему риску подвергаются взрослые мужчины — трудовые мигранты, работающие за границей. Мужчины, женщины и дети из Кыргызстана становятся жертвами принудительного труда в России и, в меньшей степени, в странах Восточной Европы, а также внутри республики — в сельском хозяйстве, строительстве, грузоперевозках, сфере услуг, текстильной отрасли, домашнем хозяйстве и уходе за детьми.

Молодые люди из сельской местности и малообеспеченных семей, дети из системы опеки и сироты особенно уязвимы к торговле людьми. По оценкам экспертов, торговцы используют угрозы депортации как инструмент принуждения к труду или сексуальной эксплуатации.

Россия остается основным направлением для трудовых мигрантов из Кыргызстана, однако многие из них рискуют стать жертвами эксплуатации при возвращении домой или поиске новых рабочих мест в Казахстане, Турции или странах Европейского союза.

Кыргызстану рекомендовано в том числе: