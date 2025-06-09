В КР начались региональные симуляционные упражнения по борьбе с торговлей людьми

С 9 по 14 июня 2025 года впервые в Кыргызстане пройдут региональные симуляционные упражнения по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, мероприятие организовано совместно с Бюро спецпредставителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, с участием более 100 представителей стран Центральной Азии и Турции.

Официальное открытие мероприятия провел заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

«Торговля людьми – одно из самых тревожных преступлений современности. Она подрывает основы прав человека и требует четких, скоординированных действий со стороны всех стран региона. Кыргызстан рассматривает противодействие этому явлению как государственный приоритет. Проведение такого масштабного симуляционного упражнения в нашей стране — это значимый шаг к укреплению межведомственного сотрудничества, повышению квалификации специалистов и выработке единых подходов», – отметил замминистра.

Основная цель учений – отработка практических навыков выявления, защиты и перенаправления жертв торговли людьми, а также улучшение координации между ведомствами на национальном и региональном уровнях.