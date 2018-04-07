Гражданин одной из стран СНГ вербовал кыргызстанцев в Сирию

В Кыргызстане задержан гражданин одной из стран СНГ, занимавшийся организацией каналов переброски рекрутов в зону боевых действий в Сирии, а также распространявший идеи запрещенных религиозных течений. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

По их данным, А.Г., 1980 года рождения, находился в Кыргызстане нелегально.

Органы ГКНБ КР продолжают комплекс оперативных мероприятий по пресечению каналов переправки рекрутов и нейтрализации террористических угроз от радикальных элементов из числа прибывающих в КР иностранных граждан.