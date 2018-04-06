В Кыргызстане задержали боевика, готовившего теракты

В Кыргызстане задержали боевика, прошедшего диверсионную подготовку в лагерях международных террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

Установлено, что гражданин Кыргызстана 1992 года рождения участвовал в составе бандформирований в боевых действиях против правительственных войск Сирии. По указанию главарей прибыл для подготовки и совершения террористических актов в странах Центральной Азии и СНГ.

Фото пресс-службы ГКНБ КР. Задержанный террорист

Возбуждено уголовное дело. Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.