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В Кыргызстане задержали боевика, готовившего теракты

В Кыргызстане задержали боевика, прошедшего диверсионную подготовку в лагерях международных террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

Установлено,  что гражданин Кыргызстана 1992 года рождения участвовал в составе бандформирований в боевых действиях против правительственных войск Сирии. По указанию главарей прибыл для подготовки и совершения террористических актов в странах Центральной Азии и СНГ.

Фото пресс-службы ГКНБ КР. Задержанный террорист

Возбуждено уголовное дело. Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
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