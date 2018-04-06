Изнасиловал дочь-инвалида. Суд приостановил рассмотрение дела

Рассмотрение уголовного дела об изнасиловании девушки-инвалида приостановили. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии Джалал-Абадского областного суда.

Напомним, в августе 2017 года 57-летний житель Сузакского района Джалал-Абадской области изнасиловал свою 24-летнюю дочь-инвалида. В декабре 2017-го районный суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. Однако сторона защиты обжаловала приговор в вышестоящей инстанции.

В канцелярии Джалал-Абадского областного суда сообщили, что дело приостановили в связи с назначенной психиатрической экспертизой.

«Сейчас подсудимый содержится в психиатрической больнице в селе Кызыл-Жар под стражей. Экспертиза должна установить, вменяем ли он или нет», — отметили в канцелярии.