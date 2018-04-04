В Кыргызстане задержали воевавшего в Сирии террориста

Уточняется, что задержание производили в ходе контртеррористических мероприятий, направленных на пресечение попыток проникновения в Кыргызстан боевиков из сирийско-иракской зоны вооруженного конфликта с целью подготовки и совершения террористических акций.
«Установлено, что задержанный участвовал в составе бандформирований в боевых действиях против правительственных войск Сирии. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Наемничество» УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР», — сообщили в ГКНБ.