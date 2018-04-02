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Происшествия

Акции протеста. Водителей большегрузов принял полпред Таласской области

Собравшиеся возле обладминистрации в Таласе водители большегрузных машин встретились с полномочным представителем правительства Маратом Мураталиевым. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

В ведомстве опровергают, что собравшиеся устроили акцию протеста.

«Действительно, сегодня около областной администрации собралось около 40 человек, все они водители большегрузных машин. Они встретились с полномочным представителем правительства в регионе и попросили увеличить допустимое количество груза. Им объяснили, что дороги построены недавно, и если увеличить допустимую массу провозимого груза, дорожное полотно испортится. Кроме того, водители большегрузов просили продлить сроки патента. В настоящий момент все они разошлись», — сообщили в МВД. 

Ранее в в Ассоциации грузоперевозчиков ИА «24.kg» сообщили, что в Таласе бастуют около двухсот человек. По словам ее главы Чолпонбека Жанбаева, забастовка объявлена по всей стране, и такие акции будут проходить во всех городах. Он добавил, что требования должны быть услышаны, особенно в части поборов на КПП и страхования. В УВД Таласа информацию подтвердили, отметив, что у администрации собралось около двухсот человек.
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