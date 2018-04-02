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Происшествия

Пытки в Таласе. Милиционеров взяли под стражу

Таласский областной суд удовлетворил кассационное представление городской прокуратуры об изменении двум сотрудникам милиции меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. 

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Уточняется, что решением областного суда обвиняемых взяли под стражу.

Напомним, 25 декабря 2017 года сотрудники РОВД Бакай-Атинского района, применив силу, привезли местного жителя в отделение милиции. Затем, чтобы тот признался в скотокрадстве, избивали его и надевали ему на голову пластиковый пакет.

Проверка установила, что подозреваемый в скотокрадстве невиновен. Скот нашли у соседей заявителя.
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