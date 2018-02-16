23:17
-9
USD 68.05
EUR 85.01
RUB 1.20
Происшествия

В Таласе милиционеры пытали мужчину, заставляя взять вину на себя

Прокуратурой Бакай-Атинского района Таласской области возбуждено уголовное дело по статье «Пытка» в отношении сотрудников местного РОВД. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что 25 декабря 2017 года сотрудники РОВД Бакай-Атинского района, применив силу, привезли М.А. в здание местного отделения милиции. Затем избили и надевали на голову полиэтиленовый пакет, чтобы тот признался в скотокрадстве.

«Судмедэксперты обнаружили на теле М.А. телесные повреждения. Согласно заключению экспертизы, милиционеры нанесли легкий вред здоровью подозреваемого, что повлекло за собой кратковременное расстройство здоровья. По заключению судебно-психолого-психиатрической экспертизы, у мужчины наблюдается посттравматический стресс», — сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе отметили, что предварительная проверка установила, что подозреваемый в скотокрадстве невиновен. Скот нашли у соседей заявителя. В связи с этим следствие отказало в возбуждении уголовного дела в отношении потерпевшего за отсутствием состава преступления.

Расследование уголовного дела поручено следственному подразделению УГКНБ по Таласской области.
Ссылка:
просмотров: 571
Версия для печати
Материалы по теме
Частный адвокат в Оше за свою помощь взял 260 тысяч сомов. Лишится лицензии
В Таласской области напали на фуру, ехавшую в Казахстан
Участковые избили задержанного. Возбуждено уголовное дело
Выявлены нарушения при установке освещения на трассе в аэропорт «Манас»
Из-за мошенничества главы управления ГПС КР не могут достроить погранзаставу
В Джумгальском районе незаконно выдали справки для надбавок за высокогорье
В мэрии Бишкека незаконно выдали компании разрешение на пассажирские перевозки
Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ФУГИ
В МЧС Кыргызстана выявлены нарушения в проведении тендера
В Чуйской области выявлены нарушения земельного законодательства
Популярные новости
ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша
В&nbsp;Кыргызстане задержан террорист-смертник В Кыргызстане задержан террорист-смертник
Понижение температуры воздуха ожидается в&nbsp;Кыргызстане Понижение температуры воздуха ожидается в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке жестоко убили молодую женщину В Бишкеке жестоко убили молодую женщину
Бизнес
MegaCom: Присоединяйтесь к&nbsp;нам в&nbsp;социальных сетях MegaCom: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии