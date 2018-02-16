В Таласе милиционеры пытали мужчину, заставляя взять вину на себя

Прокуратурой Бакай-Атинского района Таласской области возбуждено уголовное дело по статье «Пытка» в отношении сотрудников местного РОВД. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что 25 декабря 2017 года сотрудники РОВД Бакай-Атинского района, применив силу, привезли М.А. в здание местного отделения милиции. Затем избили и надевали на голову полиэтиленовый пакет, чтобы тот признался в скотокрадстве.

«Судмедэксперты обнаружили на теле М.А. телесные повреждения. Согласно заключению экспертизы, милиционеры нанесли легкий вред здоровью подозреваемого, что повлекло за собой кратковременное расстройство здоровья. По заключению судебно-психолого-психиатрической экспертизы, у мужчины наблюдается посттравматический стресс», — сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе отметили, что предварительная проверка установила, что подозреваемый в скотокрадстве невиновен. Скот нашли у соседей заявителя. В связи с этим следствие отказало в возбуждении уголовного дела в отношении потерпевшего за отсутствием состава преступления.

Расследование уголовного дела поручено следственному подразделению УГКНБ по Таласской области.