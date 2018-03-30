Зверское убийство в «Ак-Ордо-2». Милиция нашла подозреваемого

Сотрудники милиции раскрыли убийство девушки, труп которой был обнаружен в жилмассиве «Ак-Ордо-2» Сокулукского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что милиционерам удалось установить личность девушки. Погибшей оказалась уроженка Таласской области 26-летняя Н.А.