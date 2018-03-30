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Зверское убийство в «Ак-Ордо-2». Милиция нашла подозреваемого

Сотрудники милиции раскрыли убийство девушки, труп которой был обнаружен в жилмассиве «Ак-Ордо-2» Сокулукского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что милиционерам удалось установить личность девушки. Погибшей оказалась уроженка Таласской области 26-летняя Н.А.

По предварительным данным, преступление совершено в начале декабря 2017 года на почве ссоры между молодыми людьми.

«По итогам расследования правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им является 25-летний Т.Б. Задержанный водворен в ИВС ОВД Сокулукского района. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез труп в район новостройки и прикрыл сверху камнями. Известно, что подозреваемый подрабатывал частным извозом. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления. Проводится расследование», — сообщили в ГУВД Чуйской области.
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