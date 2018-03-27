На Иссык-Куле за один день милиция раскрыла 15 краж

Для профилактики и предупреждения преступлений, связанных с кражей имущества, в Иссык-Кульской области проводят операцию «Вор». Об этом сообщило УВД региона.

Уточняется, что за сутки раскрыли 15 ранее совершенных краж, одно мошенничество и одно тяжкое преступление.

Оперативники УВД Иссык-Кульской области и ОВД Каракола задержали четырех человек, специализирующихся на взломе автомашин и краже ценных вещей.

«Все четверо являются жителями Иссык-Кульской области, им по 20 лет. В канун Нооруза они вскрыли четыре автомобиля и похитили из них аккумуляторы, автомагнитофоны, личные вещи владельцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК КР. Задержанные признались, их отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники милиции проверяют причастность данной группы к другим аналогичным преступлениям», — сообщили в УВД области.

В ведомстве добавили, что сотрудники ОВД Тонского района задержали по подозрению в совершении ряда краж 20-летних жителей села Боконбаево.

«Они признались, что в ноябре-декабре 2017 года украли из пяти торговых точек деньги на общую сумму 11 тысяч 260 сомов, диктофон стоимостью 6,4 тысячи сомов и различные продукты питания. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых водворили в ИВС ОВД Тонского района», — отметили в УВД.