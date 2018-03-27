11:25
USD 68.16
EUR 84.47
RUB 1.20
Происшествия

На Иссык-Куле за один день милиция раскрыла 15 краж

Для профилактики и предупреждения преступлений, связанных с кражей имущества, в Иссык-Кульской области проводят операцию «Вор». Об этом сообщило УВД региона.

Уточняется, что за сутки раскрыли 15 ранее совершенных краж, одно мошенничество и одно тяжкое преступление.

Оперативники УВД Иссык-Кульской области и ОВД Каракола задержали четырех человек, специализирующихся на взломе автомашин и краже ценных вещей.

«Все четверо являются жителями Иссык-Кульской области, им по 20 лет. В канун Нооруза они вскрыли четыре автомобиля и похитили из них аккумуляторы, автомагнитофоны, личные вещи владельцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК КР. Задержанные признались, их отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники милиции проверяют причастность данной группы к другим аналогичным преступлениям», — сообщили в УВД области.

В ведомстве добавили, что сотрудники ОВД Тонского района задержали по подозрению в совершении ряда краж 20-летних жителей села Боконбаево.

«Они признались, что в ноябре-декабре 2017 года украли из пяти торговых точек деньги на общую сумму 11 тысяч 260 сомов, диктофон стоимостью 6,4 тысячи сомов и различные продукты питания. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых водворили в ИВС ОВД Тонского района», — отметили в УВД.
Ссылка:
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
В Новопокровке из сейфа частной фирмы украли более 2 миллионов сомов
Обвиняемого в хранении наркотиков палестинца выпустили на свободу
Били противогазом. В Караколе милиционеров обвиняют в пытках
В Караколе милиционеры силой помогли знакомому вернуть его жену
Милиция задержала женщину, забиравшую телефоны и украшения. Пугала порчей
В Бразилии ограбили самолет. Забрали $5 миллионов за 6 минут
Обвиняемого в хранении наркотиков палестинца оштрафовали
В СИЗО Каракола у палестинца вымогали деньги и обещали «общение со смотрящим»
Гибель ребенка под лавиной в Караколе. Подробности
В Караколе под лавину попала семья. Погиб ребенок
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в&nbsp;розыск В Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в розыск
Кыргызские чиновники и&nbsp;китайские бизнесмены нанесли ущерб в&nbsp;300 миллионов сомов Кыргызские чиновники и китайские бизнесмены нанесли ущерб в 300 миллионов сомов
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;19&nbsp;килограммами наркотиков задержали подполковника милиции В Кыргызстане с 19 килограммами наркотиков задержали подполковника милиции
Чиновников подозревают в&nbsp;нанесении ущерба государству на&nbsp;800 миллионов сомов Чиновников подозревают в нанесении ущерба государству на 800 миллионов сомов
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выделит 10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;стартап-проекты «Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на стартап-проекты
MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018&nbsp;в Бишкеке MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018 в Бишкеке
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге
Сотрудники ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; 24&nbsp;марта вышли на&nbsp;субботник Сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24 марта вышли на субботник