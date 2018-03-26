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Происшествия

В Бишкеке милиционер вымогал у иностранцев деньги

В Бишкеке сотрудник сотрудник отряда быстрого реагирования избил граждан Пакистана и вымогал у них деньги. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что звонок на пульт «102» от иностранцев поступил вчера, 25 марта, примерно в 23.50.

«По приезде на место происшествия оперативно-следственная группа ГУВД и УВД Ленинского района установила, что примерно в 19.30 двое неизвестных ворвались в комнату общежития трех граждан Пакистана. Они избили иностранцев и надели на них наручники. Милиционер и его подельник посадили пакистанцев в машину, забрали у них сотовые телефоны и деньги. Злоумышленники вымогали $2 тысячи», — сообщили в ГУВД Бишкека.

На поиски денег милиционер и его подельник отправили одного из потерпевших. Не найдя требуемой суммы, потерпевший позвонил в милицию.

В ведомстве добавили, что сотрудники столичной милиции задержали подозреваемых на месте преступления.

«Ими оказались 27-летний Ш.Ж. и 22-летний Ч.Э. Оба жители Бишкека. Один из задержанных — сотрудник СОБР ГУВД Чуйской области. Во время обыска у задержанных изъяли мобильные телефоны потерпевших», — сообщили в ГУВД.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Вымогательство» УК КР. Задержанные водворены в ИВС. Служба внутренних расследований МВД и УВД Ленинского района проводит расследование, в том числе и в отношении непосредственных руководителей сотрудника милиции.
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