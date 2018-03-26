В Новопокровке из сейфа частной фирмы украли более 2 миллионов сомов

В селе Новопокровка Чуйской области неизвестные украли из сейфа частной фирмы деньги общей суммой 2 миллиона 246 тысяч 687 сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД области.

Уточняется, что кража произошла в ночь на 24 марта. В сейфе хранилась национальная и иностранная валюта.

«На место выезжала следственно-оперативная группа, которая установила, что фирму обокрали ночью 24 марта — с 3.30 до 5.30. По факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия», — сообщили в ГУВД Чуйской области.