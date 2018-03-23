Аскарбека Шадиева допросили в ГКНБ в рамках дела о присвоении денег в парламенте

Первого вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева допросили в Госкомитете национальной безопасности. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе ведомства.

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Уточняется, что чиновник допрошен по уголовному делу о присвоении бюджетных денег с использованием поддельных документов заведующим отделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым.

Последнего задержали после проверки и возбуждения уголовного дела по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК КР. В частности, проверка проводилась по факту присвоения более 2 миллионов сомов из бюджета парламента.