Убийство кыргызстанки в турецком городе Денизли. Подробности

Местное информационное агентство Dogan в городе Денизли (Турция) сообщило подробности убийства гражданки Кыргызстана. По данным журналистов, полиция задержала 30-летнего мужчину, который подозревается в убийстве девушки.

Он работает на местной бойне в районе Памуккале. По предварительным данным следствия, подозреваемый в день убийства предложил девушке довезти ее до дома. Она возвращалась домой из кафе, где работала и ответила мужчине отказом. Тогда он насильно затолкал девушку в машину и вывез ее в безлюдное место. Мужчина изнасиловал и убил кыргызстанку, переехал ее тело на машине, чтобы все выглядело как ДТП.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. Уголовное дело передано в суд, задержанный взят под стражу.