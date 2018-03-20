Беспилотный автомобиль Uber сбил человека насмерть. Испытания приостановили

Беспилотный автомобиль компании Uber, передвигавшийся в автономном режиме с водителем-испытателем на водительском сиденье, сбил женщину в городе Темпе, штат Аризона. Она скончалась в больнице от полученных травм. В связи с этим компания остановила испытания своих беспилотников во всех городах США и Канады на неопределенное время, сообщил канал ABC 15.

Компания Uber с 2016 года испытывает свои беспилотные автомобили на базе внедорожника Volvo XC90 на дорогах общего пользования штата Калифорния. Практически сразу после этого компания столкнулась с противодействием властей штата, которые отозвали регистрацию автомобилей из-за того, что Uber не получила разрешение на испытания. В связи с этим компания перенесла автомобили в Аризону, где до сих пор проводит часть испытаний на дорогах общего пользования. В этом штате у компании уже случались дорожно-транспортные происшествия, но ранее они не приводили к серьезным травмам или человеческим жертвам.

Один из беспилотных автомобилей Uber сбил женщину 19 марта в Темпе. Как сообщил The Verge, автомобиль передвигался в автономном режиме с водителем-испытателем, это подтвердили полицейские и представитель Uber. Женщину госпитализировали, но через некоторое время она скончалась.