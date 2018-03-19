В Таласе пытавших мужчину милиционеров отпустили под домашний арест

Бакай-Атинский районный суд отпустил под домашний арест милиционеров, пытавших мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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Уточняется, что гособвинение уже обжаловало это решение в вышестоящей инстанции.

«16 марта обоим подозреваемым предъявили обвинение по статье «Пытка». В суде гособвинители ходатайствовали об избрании подсудимым меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако Бакай-Атинский районный суд отпустил их под домашний арест», — сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее сообщали, что 25 декабря 2017 года сотрудники отдела внутренних дел Бакай-Атинского района, применив силу, привезли М.А. в здание местного отделения милиции. Затем избивали и надевали на голову полиэтиленовый пакет, чтобы тот признался в скотокрадстве. Проверка установила, что подозреваемый невиновен. Скот нашли у соседей заявителя.