Депутат Медина Кайрылбекова призвала власти прекратить сажать всех подряд

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Медина Кайрылбекова выразила обеспокоенность в связи с задержанием акима Бакай-Атинского района Таласской области.

По ее словам, под стражей оказался уже второй руководитель района. «Нужно прекращать посадки. Мы находимся в преддверии весенних полевых работ, а Бакай-Атинский район сидит как тело без головы», — заявила она, упомянув действия ГКНБ.

Она обратилась к представителю президента и кабинета министров в ЖК Алмасбеку Абытову с требованием дать соответствующие поручения профильным ведомствам.

Напомним, в конце января ГКНБ задержал акима Бакай-Атинского района. По данным спецслужб, когда чиновник возглавлял областное управление Минприроды, под зоны отдыха незаконно передано 9,4 гектара земель гослесфонда.