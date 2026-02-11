12:06
Падение цен на фасоль: Торобаев рассказал о мерах поддержки фермеров Таласа

В связи с падением мировых цен на фасоль кабинет министров разрабатывает ряд мер для поддержки фермеров Таласской области. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил заместитель председателя кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

По его словам, фасоль стала зависимым от мировых бирж товаром, и ее рыночная стоимость упала почти вдвое — с $1 тысячи 600 до $930 за тонну. К этой проблеме добавляется низкая конкурентоспособность кыргызстанских производителей. Пока другие страны экспортируют фасоль после фумигации и в качественной упаковке, отечественные фермеры ограничиваются простой сепарацией от пыли.

Как объяснил Бакыт Торобаев, фумигация — это специальные меры против вредителей и болезней растений. В связи с этим кабинет министров планирует внедрить современные стандарты фумигации и упаковки товара. Ранее закупленная кабмином партия в 1 тысячу тонн будет использована для демонстрации фермерам процессов фумигации.

Параллельно поднимается вопрос обновления семенного фонда. На данный момент калибр местной фасоли снизился до 5-6, тогда как международные стандарты требуют показатели 8-9. Для поддержки внутреннего спроса кабмин также намерен включить фасоль в рацион питания в школах и армии как важный источник белка.

В завершение Бакыт Торобаев подчеркнул, что власти рассматривают возможность субсидирования транспортных расходов на экспорт. Кроме того, фермерам Таласской области предложено рассмотреть выращивание альтернативных сельскохозяйственных культур, однако окончательное решение остается за самими аграриями.
