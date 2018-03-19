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Происшествия

Задержан директор компании, утаившей налоги почти на 240 миллионов сомов

Задержан и водворен в ИВС ГУВД директор компании «ТяжМашПромТорг», не заплатившей почти 240 миллионов сомов налогов. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Установлено, что ОсОО импортировало товары народного потребления без уплаты соответствующих налоговых платежей в бюджет государства.

Как показала проверка со стороны ГСБЭП, Государственной налоговой службой за январь 2016 года — ноябрь 2017 года ОсОО доначислено налогов на свыше 239 миллионов сомов.

Как сообщается, представители ОсОО «ТяжМашПромТорг» по аналогичной же схеме проводили сокрытие налогов в деятельности ОсОО «Поларрис» и ОсОО «Интеррустрейд».

По факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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