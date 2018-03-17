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В Кыргызстане компания скрыла налогов на 239 миллионов сомов

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) выявила факт сокрытия налогов в особо крупном размере — на 239 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, ОсОО «ТяжМашПромТорг» производило импорт товаров народного потребления без уплаты соответствующих налоговых платежей в бюджет государства. Так, согласно назначенной со стороны ГСБЭП проверке Государственной налоговой службой, с января 2016 года по ноябрь 2017 года ОсОО «ТМПТ» было доначислено налогов на сумму свыше 239 миллионов сомов.

«Представителями ОсОО «ТяжМашПромТорг» по аналогичной схеме производилось сокрытие налогов в деятельности ОсОО «Поларрис» и ОсОО «Интеррустрейд». 16 марта 2017 года по данному факту возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов должностных лиц хозяйствующих субъектов в особо крупном размере. Ведется следствие», — говорится в сообщении.
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