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Происшествия

Из Казахстана в Кыргызстан ввезли машины по поддельным документам

Фото ИА «24.kg». Транспортировка машин на продажу. Архивное фото

В городе Кара-Куле Джалал-Абадской области сотрудники Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава способствовали перевозке машин через границу по поддельным документам. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По их данным, документы подделывали с помощью частных нотариусов. По поддельным документам в Кыргызстан ввезли 14 автомобилей.

«Должностные лица ДРТС на основании фиктивных договоров купли-продажи между гражданами Казахстана и несовершеннолетним кыргызстанцем, фиктивных сопроводительных накладных, используемых при ввозе товаров в рамках торговли между странами Евразийского экономического союза, незаконно произвели первичную регистрацию машин. При этом автомобили находились за пределами Кыргызстана. Затем частный нотариус удостоверила три доверенности от имени несовершеннолетнего. В итоге должностные лица ДРТС незаконно выдали на эти машины госномера», — сообщили в Генпрокуратуре.

При проверке несовершеннолетний сообщил, что не подписывал договоры купли-продажи автомобилей и сопроводительные накладные и не выезжал за пределы страны для их покупки.

«Также с августа по октябрь 2017 года незаконно ввезли еще 11 машин, фиктивно оформленных на жителей Кара-Куля. В результате из-за неуплаты таможенных платежей государству нанесен ущерб в 16 миллионов 139 тысяч сомов. Прокуратура Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело», — заключили в надзорном органе.
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