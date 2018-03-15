Золото, платина, бриллианты на летном поле. При взлете самолета все высыпалось

Самолет, вернувшийся сегодня в Якутск из-за поломки, рассыпал золото, платину и бриллианты. По словам очевидцев, драгоценный груз, весом 9 тысяч килограммов, разбросало по летному полю. О ЧП сообщило ИА YakutiaMedia.

По словам очевидцев, самолет, у которого сорвало створку грузового люка, перевозил золото, бриллианты и платину. Драгоценный груз, весом 9 тысяч килограммов, разбросало по летному полю. Как рассказали очевидцы происшествия, силовики оцепили территорию вокруг летного поля и никого не пускают внутрь. В аэропорту — усиленный контроль полиции.

Авиапроисшествие случилось днем 15 марта при взлете из аэропорта «Якутск». У грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск.

В столичном аэропорту сообщили, что самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету.