В ГРС помогли владельцу машин сэкономить на платежах более 2 миллионов сомов

Сотрудники Департамента регистрации транспорта и водительского состава при ГРС помогли владельцу машин сэкономить более 2 миллионов сомов на таможенных платежах. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, возбуждено уголовное дело о незаконной доставке в Кыргызстан автомашин.

Установлено, что в 2017 году должностные лица подразделения Департамента регистрации транспорта и водительского состава при ГРС в сговоре с неустановленными лицами использовали поддельные документы и незаконно зарегистрировали два автомобиля Lexus GX 470.

Машины доставлены из Грузии без таможенных платежей. В результате государству причинен ущерб на 2 миллиона 285 тысяч сомов.

Уголовное дело направлено в компетентные органы для организации следственных мероприятий.