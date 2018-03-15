14:46
USD 68.20
EUR 84.40
RUB 1.20
Происшествия

В ГРС помогли владельцу машин сэкономить на платежах более 2 миллионов сомов

Сотрудники Департамента регистрации транспорта и водительского состава при ГРС помогли владельцу машин сэкономить более 2 миллионов сомов на таможенных платежах. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, возбуждено уголовное дело о незаконной доставке в Кыргызстан автомашин.

Установлено, что в 2017 году должностные лица подразделения Департамента регистрации транспорта и водительского состава при ГРС в сговоре с неустановленными лицами использовали поддельные документы и незаконно зарегистрировали два автомобиля Lexus GX 470.

Машины доставлены из Грузии без таможенных платежей. В результате государству причинен ущерб на 2 миллиона 285 тысяч сомов.

Уголовное дело направлено в компетентные органы для организации следственных мероприятий.
Ссылка:
просмотров: 620
Версия для печати
Материалы по теме
В отношении чиновников таможни «Ош» возбуждены уголовные дела
Директор профлицея вынуждал предпринимателя подделывать накладные
В Бишкеке задержали женщину, за которой числится более 40 фактов мошенничества
МВД ищет пострадавших от рук мошенника, отправляющего граждан за границу
В Таласской области футбольное поле строила компания, не отвечающая требованиям
В Москве задержали кыргызстанца, разыскиваемого за мошенничество
На Иссык-Куле подрядчики не достроили поливную сеть на 6 миллионов сомов
В Кыргызстане чиновники три года незаконно выдавали фитосанитарные сертификаты
Водитель «высокопоставленного лица» обманул бишкекчанку на полмиллиона сомов
В Госкомитете по делам обороны лоббировали интересы частной фирмы
Популярные новости
Лавина на&nbsp;дороге Бишкек&nbsp;&mdash; Ош. Фоторепортаж Лавина на дороге Бишкек — Ош. Фоторепортаж
Следователя УВД Октябрьского района Бишкека задержали при получении взятки Следователя УВД Октябрьского района Бишкека задержали при получении взятки
Пьяный налоговик едва не&nbsp;выпил реактив, предназначенный для анализа Пьяный налоговик едва не выпил реактив, предназначенный для анализа
В&nbsp;Бишкеке нашли тело молодой женщины В Бишкеке нашли тело молодой женщины
Бизнес
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!
Примите участие во&nbsp;Всемирной неделе денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Примите участие во Всемирной неделе денег с «Бакай Банком»
Ваш телевизор станет УМНЫМ с&nbsp;Android-приставкой O!TV Ваш телевизор станет УМНЫМ с Android-приставкой O!TV
MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров