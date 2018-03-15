В Бишкеке пьяный экстремист угрожал взорвать магазин

В Бишкеке пьяный член экстремистской группировки угрожал взорвать супермаркет «Народный». Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 12 марта в дежурную часть Октябрьского района поступил звонок. Сообщили, что неизвестный мужчина с сумкой в руке зашел в магазин «Народный» и угрожает его взорвать.

«Выехавшие на место сотрудники УВД Октябрьского района задержали 31-летнего жителя Ошской области. В ходе следствия выяснилось, что задержанный — член экстремистской группы «Йакын инкар». При осмотре сумки взрывчатых веществ не обнаружили. По факту возбудили уголовное дело по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» и «Хулиганство» УК КР. Задержанного водворили в ИВС. Расследование продолжается», — сообщили в ГУВД.