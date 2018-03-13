В Узбекистане арестовали главного тюремщика страны, ответственного за пытки

В Узбекистане возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего бывшего начальника Главного управления исполнения наказаний МВД Узбекистана, полковника милиции Абдукарима Шодиева. Его заключили под стражу, сообщило радио «Озодлик».

Как отмечается, Абдукарима Шодиева, который на момент ареста работал преподавателем в Академии МВД Узбекистана, обвинили по статьям 301 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти) и 230 (привлечение невиновного к ответственности) УК РУз.

Абдукарим Шодиев занимал руководящие должности в Главном управлении исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистана в 1999-2018 годах.

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По словам сотрудника МВД, «Абдукарима Шодиева арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего первого заместителя председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Шухрата Гулямова», приговоренного в 2017 году к пожизненному заключению.

По словам другого высокопоставленного источника, Абдукарим Шодиев является фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя начальника Управления СНБ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Тоймуроза Алимова, которого арестовали 26 февраля. Его обвинили в умышленном убийстве, злоупотреблении властью и привлечении невиновного к ответственности.